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17:52, 5 февраля 2023Бывший СССР

Украинские военные стали оставлять позиции из-за страха «бессмысленной гибели»

Politico: украинские военные сдают позиции из-за нехватки людей и боеприпасов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Некоторые украинские военные стали оставлять позиции из-за страха «бессмысленной гибели» и нехватки людей и боеприпасов. Об этом сообщает издание Politico.

Уточняется, что есть подтвержденные случаи выступления солдат против решений руководства. Кроме того, они могли напиваться и вести себя неподобающим образом. При этом один из украинских офицеров из Артемовска объяснил изданию, что иногда единственным выходом остается сдача позиций.

«Когда вы сидите в окопах в течение нескольких дней без сна и отдыха, ваша боевая ценность сводится к нулю», — заключил он.

Собеседник Politico объяснил, что проблемы с дисциплиной в украинской армии связаны с неэффективностью командования и нагрузкой на войска.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска. Эту информацию подтвердили бойцы частной военной компании «Вагнер», которые уже зашли в северные кварталы города и приступили к их зачистке. Кроме того, есть информация о контроле нескольких улиц на юге города.

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Зарина Дзагоева
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