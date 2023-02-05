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16:34, 5 февраля 2023Силовые структуры

Пьяные первокурсники устроили стрельбу из автомата на улице в Москве

В Москве пьяные студенты устроили на улице стрельбу из автомата Калашникова

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Четверо пьяных студентов первого курса одного из столичных вузов устроили стрельбу из охолощенного автомата Калашникова на улице в районе Мичуринского проспекта Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел ночью 4 февраля. В момент стрельбы первокурсники были пьяны.

В столичном МВД подтвердили информацию о происшествии. Полицейские задержали четырех молодых людей и доставили в отделение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В результате стрельбы никто не пострадал. Проводится проверка.

Ранее в Москве в ходе конфликта в банном клубе в Чечерском проезде один из посетителей выстрелил в оппонента. В результате 24-летнего мужчину госпитализировали с ранением в живот. Причина, из-за которой между россиянами началась ссора, не уточняется.

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Константин Лысяков
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