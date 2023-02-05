В Турции назвали последний оставшийся у США козырь

Sabah: последним козырем США является язык угроз, однако он уже не так эффективен

У США остался последний козырь — язык угроз, однако он уже не так эффективен, говорится в статье турецкой газеты Sabah.

По словам журналиста, внешняя политика Соединенных Штатов в течение последних лет постепенно начала утрачивать свой «импульс». «Самое большое доказательство в поддержку этого тезиса состоит в том, что у Вашингтона, который при каждом удобном случае гордится своей мягкой силой, теперь осталась лишь одна козырная карта в руках: язык угроз», — отмечается в материале.

Автор статьи заявил, что американскими властями многие годы использовались разные варианты воздействия — от односторонних санкций до международной изоляции и военного вторжения, а также госпереворотов.

Отмечается, что некоторые этих инструментов Вашингтон пытался применить и против Турции, однако после попытки госпереворота в июле 2016 года американская сторона столкнулись с «совершенно другой» Анкарой. По словам журналиста, в связи с этим в отношении Турции в настоящее время часто используется язык угроз и условий, поскольку другого «оружия» у США не осталось.

«В духе "не сделаешь этого — не дадим то, не прекратишь — заплатишь". С такой риторикой мы часто сталкивались во время приобретения российских систем противовоздушной обороны С-400», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что США потребовали от Турции прекратить экспорт в Россию товаров, которые могут помочь Москве продолжить конфликт на Украине. По данным Bloomberg, замминистра финансов США Брайан Нельсон и другие высокопоставленные американские делегаты в рамках ближневосточного турне посетили Турцию, где обсудили с представителями местного правительства экспортную политику в отношении Москвы.

