Bloomberg: США потребовали от Турции прекратить экспорт товаров в Россию из-за Украины

США потребовали от Турции прекратить экспорт в Россию товаров, которые могут помочь Москве продолжить конфликт на Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Сообщается, что замминистра финансов США Брайан Нельсон и другие высокопоставленные американские делегаты в рамках ближневосточного турне посетили Турцию, где обсудили с представителями местного правительства экспортную политику в отношении Москвы.

«Официальные лица США предупредили своих турецких коллег на встрече, что товары на десятки миллионов долларов, подлежащие экспортному контролю, поступают в Россию и могут быть использованы российской оборонной промышленностью для продления конфликта», — отмечает агентство.

Bloomberg указывает, что после аналогичных действий Вашингтона осенью 2022 года турецкие банки отказались от обслуживания российской платежной системой «Мир».

Ранее глава турецкого МВД Сулейман Сойлу призвал американского посла в Анкаре «убрать грязные руки» от страны, обвинив его в попытке взбудоражить Турцию.

В сентябре 2022 года сообщалось, что Турция установила абсолютный месячный рекорд за всю историю республики по экспорту товаров в Россию — в августе 2022 года объем поставок достиг 738 миллионов 527 тысяч долларов.