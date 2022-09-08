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Турция установила абсолютный рекорд по экспорту товаров в Россию

Ассамблея экспортеров Турции: в августе экспорт в Россию достиг абсолютного рекорда

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турция установила абсолютный месячный рекорд за всю историю республики по экспорту товаров в Россию — в августе объем поставок достиг 738 миллионов 527 тысяч долларов, пишет местная газета Yeni Şafak со ссылкой на сообщение Ассамблеи экспортеров страны.

Рост составил 87,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Общий экспорт Турции за месяц при этом вырос на 13,1 процента и составил 21,3 миллиарда долларов. Доля России в экспорте страны составила 3,5 процента — страна стала шестой по объему поставок. Наибольший объем экспорта пришелся на отрасль химических веществ и продуктов.

По объему экспорта из Турции в Россию опередили Германия (1 миллиард 504 миллионов долларов), США (1 миллиард 308 миллионов), Великобритания (1 миллиард 40 миллионов), Ирак (934 миллиона 807 тысяч) и Италия (819 миллионов 286 тысяч). По словам журналистов, хотя после ввода войск на Украину происходили задержки и перебои с поставками, сейчас торговля между Турцией и Россией продолжает расти благодаря тому, что «турецкие экспортеры демонстрируют подходы, ориентированные на решение проблем».

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При этом Турция активно закупает российские энергоносители — за последние за полгода страна вышла на третье место по их импорту с объемом в 11 миллиардов евро. С января по август 2022 года страна приобрела в два раза больше российской нефти, чем за тот же период 2021-го. Страна нарастила поставки сырья из России, в том числе сортов Urals и Siberian Light, до более чем 200 тысяч баррелей в сутки. При этом нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны сократили закупки североморских, иракских и западноафриканских сортов нефти.

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Софья Ермакова
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