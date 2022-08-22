Турция удвоила закупки нефти в России

Reuters: с января по август 2022 года Турция удвоила импорт нефти из России

С января по август 2022 года Турция закупила в два раза больше российской нефти, чем за тот же период 2021-го, сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon.

Страна нарастила поставки сырья из России, в том числе сортов Urals и Siberian Light, до более чем 200 тысяч баррелей в сутки. В первые восемь месяцев прошлого года Турция импортировала 98 тысяч баррелей в сутки. При этом нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны сократили закупки североморских, иракских и западноафриканских сортов нефти. В частности, речь идет о НПЗ компании Tüpraş и НПЗ SOCAR STAR, которым владеет турецкая «дочка» государственной нефтяной компании Азербайджана.

Согласно прогнозам Refinitiv, с января по август НПЗ STAR в общей сложности закупит около 90 тысяч баррелей российского сырья в сутки по сравнению с 48 тысячами баррелей в аналогичный период прошлого года. В то же время предполагается, что на завод Tüpraş будет поставлено около 111 тысяч баррелей в сутки против 45 тысяч в 2021 году. Источник агентства заявил, что выбор турецких НПЗ в пользу российских поставщиков был очевиден. Он также добавил, что хорошая маржа переработки нефти Urals поддержала прибыль турецких заводов.

Турция увеличила закупки на фоне введения Западом антироссийских санкций из-за военной операции на Украине. Страна не стала присоединяться к государствам Европы и США и ограничивать торговые отношения с Россией, объяснив свои действия серьезной зависимостью от местных энергоресурсов.

В июле Турецкий институт статистики опубликовал данные, согласно которым Турция увеличила экспорт в Россию почти в полтора раза в июне 2022-го. Его объем после введения западных санкций вырос на 46 процентов по сравнению с июнем прошлого года. За данный месяц турецкие партнеры заработали рекордные 791,4 миллиона долларов. Таких масштабов экспорт не достигал с начала 2010-го.

