В Турции обвинили посла США в Анкаре в попытке взбудоражить страну

Глава МВД Турции призвал посла США в Анкаре «убрать грязные руки» от страны

Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу призвал американского посла в Анкаре «убрать грязные руки» от страны, обвинив его в попытке взбудоражить Турцию. Его слова приводит Habertürk.

Сойлу подчеркнул, что американские послы беспокоятся о том, как они могут навредить Турции, а также лезут с советами к европейским коллегам.

«Я говорю это очень четко: убери свои грязные руки от Турции. Я четко знаю, что вы сделали, какие шаги предприняли, как вы хотите взбудоражить Турцию. Уберите свои грязные руки, свои ухмыляющиеся лица в масках от Турции. Говорю предельно открыто», — подчеркнул министр.

Ранее Сойлу на фоне заявлений США о планирующихся в стране терактах и закрытии в Стамбуле консульств ряда европейских стран указал на то, что Запад ведет в отношении Турции психологическую войну. По его мнению, именно Вашингтон финансирует террористические организации.

В конце января посольство США в Турции предупредило американцев о возможности терактов в центре Стамбула на фоне инцидентов с сожжением Корана в Европе. После этого дипмиссии Великобритании, Германии и Нидерландов в Стамбуле закрылись и перестали принимать посетителей.