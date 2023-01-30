США предупредили о возможности терактов в Стамбуле

Посольство США предупредило американцев о возможности терактов в центре Стамбула

Посольство США в Турции предупредило американцев о возможности терактов в центре Стамбула на фоне инцидентов с сожжением Корана в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение дипведомства.

«Правительство США предупреждает своих граждан о вероятных и неизбежных ответных нападениях террористов на церкви, синагоги и дипмиссии в Стамбуле или других местах, которые часто посещают жители западных стран», — сказано в заявлении ведомства. Дипломаты уточнили, что наибольшая вероятность атак распространяется на районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль.

В дипмиссии США отметили, что власти Турции занимаются указанным вопросом. В посольстве призвали американцев избегать массовых скоплений людей и соблюдать бдительность.

21 января у посольства Турции в Стокгольме прошла акция протеста, во время которой митингующие сожгли копию Корана. Ее организатором стал датско-шведский политик из крайне правых Расмус Палудан. 27 января такую же акцию провели у консульского отдела России в Дании.