Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:28, 30 января 2023Мир

США предупредили о возможности терактов в Стамбуле

Посольство США предупредило американцев о возможности терактов в центре Стамбула

Фото: Huseyin Aldemir / Reuters

Посольство США в Турции предупредило американцев о возможности терактов в центре Стамбула на фоне инцидентов с сожжением Корана в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение дипведомства.

«Правительство США предупреждает своих граждан о вероятных и неизбежных ответных нападениях террористов на церкви, синагоги и дипмиссии в Стамбуле или других местах, которые часто посещают жители западных стран», — сказано в заявлении ведомства. Дипломаты уточнили, что наибольшая вероятность атак распространяется на районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль.

В дипмиссии США отметили, что власти Турции занимаются указанным вопросом. В посольстве призвали американцев избегать массовых скоплений людей и соблюдать бдительность.

21 января у посольства Турции в Стокгольме прошла акция протеста, во время которой митингующие сожгли копию Корана. Ее организатором стал датско-шведский политик из крайне правых Расмус Палудан. 27 января такую же акцию провели у консульского отдела России в Дании.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В ДНР рассказали о продвижении российских сил в Артемовске
Визажистка с накладными ресницами в рекламе туши стала причиной скандала в сети
Полиция задержала безработного россиянина за призывы к свержению власти
В бывших магазинах Zara появится специальная коллекция для России
В Госдуме заявили о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов троих детей
Москва понадеялась на смену власти в Европе
Спрогнозированы сроки генерального сражения на Украине
«Одноклассники» подарили вторую жизнь популярному в СССР развлечению
Зеленский потребовал от Макрона не допускать российских спортсменов к Олимпиаде
Лавров пригрозил последствиями в случае размещения ядерного оружия в Южной Корее
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.