Глава МВД Турции заявил о начатой Западом психологической войне

Глава МВД Турции обвинил Запад в ведении психологической войны из-за заявлений о терактах

Запад ведет в отношении Турции психологическую войну. Об это заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу на фоне заявлений США о планирующихся в стране терактах и закрытии в Стамбуле консульств ряда европейских стран, передает ТАСС.

«Америка и Запад не хотят, чтобы мы были независимыми и свободными. В то время, когда мы поставили цель привлечь 60 миллионов туристов, они начали новую психологическую войну против Турции», — сказал министр. Сойлу подчеркнул, что терроризм в Турции не искоренен, однако эта тема уже не является главной в повестке дня.

По мнению главы МВД, именно США финансируют террористические организации и мечтают о создании террористического государства.

В конце января посольство США в Турции предупредило американцев о возможности терактов в центре Стамбула на фоне инцидентов с сожжением Корана в Европе. После этого дипмиссии Великобритании, Германии и Нидерландов в Стамбуле закрылись и перестали принимать посетителей.