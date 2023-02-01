Консульство России в Стамбуле продолжит работать вопреки угрозе терактов

Консульство России в Стамбуле заявило, что продолжит работать, несмотря на угрозу терактов

Генеральное консульство России в Стамбуле продолжит работать в штатном режиме вопреки прекращению приема посетителей диппредставительствами трех стран Запада. Об этом РИА Новости заявили в дипведомстве.

Ранее дипмиссии Великобритании, Германии и Нидерландов в Стамбуле закрылись и перестали принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города. «Консульство продолжает работать в штатном режиме», — уведомили в российском генконсульстве.

Ранее посольство США в Турции предупредило граждан о возможности терактов в центре Стамбула на фоне инцидентов с сожжением Корана в Европе. В диппредставительстве призвали американцев избегать массовых скоплений людей и соблюдать бдительность.