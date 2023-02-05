Минобороны заявило о потере ВСУ более 120 бойцов на краснолиманском направлении
За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 120 бойцов на краснолиманском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, в результате успешного наступления подразделений группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии было нанесено поражение подразделениям десантных бригад ВСУ и 27-й бригады Нацгвардии Украины. Конашенков уточнил, что бойцы противника были атакованы в районе Новосадового и Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР), Стельмаховки и Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР), а также возле Серебрянского лесничества.
В результате ВСУ потеряли на краснолиманском направлении более 120 бойцов, боевую машину пехоты и три бронемашины.
По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8272 единицы военной автомобильной спецтехники, 4003 орудия полевой артиллерии и миномета, 1007 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7750 танков и других бронемашин, 403 зенитных ракетных комплекса, 3023 беспилотника, 382 самолета и 206 вертолетов ВСУ.
Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что на улицах Артемовска (украинское название — Бахмут) идут ожесточенные бои «за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку». По его словам, военнослужащие ВСУ бьются до последнего.