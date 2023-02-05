Минобороны заявило о потере ВСУ более 120 бойцов на краснолиманском направлении

В Минобороны заявили, что Украина потеряла более 120 бойцов на краснолиманском направлении

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 120 бойцов на краснолиманском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате успешного наступления подразделений группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии было нанесено поражение подразделениям десантных бригад ВСУ и 27-й бригады Нацгвардии Украины. Конашенков уточнил, что бойцы противника были атакованы в районе Новосадового и Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР), Стельмаховки и Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР), а также возле Серебрянского лесничества.

В результате ВСУ потеряли на краснолиманском направлении более 120 бойцов, боевую машину пехоты и три бронемашины.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8272 единицы военной автомобильной спецтехники, 4003 орудия полевой артиллерии и миномета, 1007 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7750 танков и других бронемашин, 403 зенитных ракетных комплекса, 3023 беспилотника, 382 самолета и 206 вертолетов ВСУ.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что на улицах Артемовска (украинское название — Бахмут) идут ожесточенные бои «за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку». По его словам, военнослужащие ВСУ бьются до последнего.