Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:59, 5 февраля 2023Россия

Минобороны заявило о потере ВСУ более 120 бойцов на краснолиманском направлении

В Минобороны заявили, что Украина потеряла более 120 бойцов на краснолиманском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Reuters

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 120 бойцов на краснолиманском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате успешного наступления подразделений группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии было нанесено поражение подразделениям десантных бригад ВСУ и 27-й бригады Нацгвардии Украины. Конашенков уточнил, что бойцы противника были атакованы в районе Новосадового и Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР), Стельмаховки и Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР), а также возле Серебрянского лесничества.

В результате ВСУ потеряли на краснолиманском направлении более 120 бойцов, боевую машину пехоты и три бронемашины.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8272 единицы военной автомобильной спецтехники, 4003 орудия полевой артиллерии и миномета, 1007 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7750 танков и других бронемашин, 403 зенитных ракетных комплекса, 3023 беспилотника, 382 самолета и 206 вертолетов ВСУ.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что на улицах Артемовска (украинское название — Бахмут) идут ожесточенные бои «за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку». По его словам, военнослужащие ВСУ бьются до последнего.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Экс-премьер Израиля рассказал о 17 черновиках соглашения России с Украиной
Несколько российских военных сбежали из поезда
Москвичей предупредили о похолодании
В Минобороны сообщили о пресечении действий шести диверсионных групп ВСУ
В ДНР и Херсонской области сбили два беспилотника ВСУ
Минобороны заявило о занятии выгодных позиций на донецком направлении
Минобороны заявило о потере ВСУ более 120 бойцов на краснолиманском направлении
Близ Угледара уничтожили десятки украинских военных и склад боеприпасов
Тренер рассказал о проблемах со здоровьем у Емельяненко перед прощальным боем
Минобороны отчиталось об уничтожении в Херсонской области гаубиц Д-30 и «Акация»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.