В Минобороны сообщили о пресечении действий шести диверсионных групп ВСУ

Минобороны РФ: на купянском направлении уничтожено шесть диверсионных групп ВСУ

В районах населенных пунктов Гряниковка, Лиман Первый, Котляровка Харьковской области, а также лес Попов в Луганской Народной Республике российские военные пресекли деятельность шести диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Оборонное ведомство отчиталось о ходе проведения специальной военной операции на купянском направлении. Уточняется, что российские войска уничтожили до 35 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля.

Также сообщается об огневом поражении подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.

Ранее в феврале российские военные уничтожили на краснолиманском направлении более 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны отметили, что подразделения группировки войск «Центр» продолжают наступление.