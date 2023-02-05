Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:21, 5 февраля 2023Россия

В Минобороны сообщили о пресечении действий шести диверсионных групп ВСУ

Минобороны РФ: на купянском направлении уничтожено шесть диверсионных групп ВСУ

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В районах населенных пунктов Гряниковка, Лиман Первый, Котляровка Харьковской области, а также лес Попов в Луганской Народной Республике российские военные пресекли деятельность шести диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Оборонное ведомство отчиталось о ходе проведения специальной военной операции на купянском направлении. Уточняется, что российские войска уничтожили до 35 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля.

Также сообщается об огневом поражении подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.

Ранее в феврале российские военные уничтожили на краснолиманском направлении более 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны отметили, что подразделения группировки войск «Центр» продолжают наступление.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Экс-премьер Израиля рассказал о 17 черновиках соглашения России с Украиной
Несколько российских военных сбежали из поезда
Москвичей предупредили о похолодании
В Минобороны сообщили о пресечении действий шести диверсионных групп ВСУ
В ДНР и Херсонской области сбили два беспилотника ВСУ
Минобороны заявило о занятии выгодных позиций на донецком направлении
Минобороны заявило о потере ВСУ более 120 бойцов на краснолиманском направлении
Близ Угледара уничтожили десятки украинских военных и склад боеприпасов
Тренер рассказал о проблемах со здоровьем у Емельяненко перед прощальным боем
Минобороны отчиталось об уничтожении в Херсонской области гаубиц Д-30 и «Акация»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.