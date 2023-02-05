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00:11, 5 февраля 2023Мир

Украинцы попытались сорвать митинг в память защитников Сталинграда

Украинские националисты попытались сорвать митинг в память защитников Сталинграда в Париже

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Группа украинских националистов попыталась сорвать митинг, организованный в субботу, 4 февраля, в Париже французскими коммунистами в честь 80-летия победы Советской армии под Сталинградом. Об этом сообщает ТАСС.

После начала демонстрации на парижской площади Сталинградской битвы появились провокаторы с флагами Украины. Они пытались заглушить выступления участников акции в память защитников Сталинграда. К месту митинга прибыли полицейские, прямых столкновений удалось избежать.

После инцидента манифестация продолжилась, в ней приняли участие около 100 французских, итальянских, испанских коммунистов, а также представители ассоциаций соотечественников.

Ранее жители Кракова возмутились демонстрациями украинцев на главной площади города и призвали власти положить конец пикетам. Недовольство регулярными пикетами выразили националисты из движения «16 постулатов». Они потребовали от городских властей принять меры и остановить «фактическую оккупацию».

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Марина Совина
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