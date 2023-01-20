Поляки потребовали от властей остановить украинскую «оккупацию»

KRKnews: жители Кракова потребовали остановить «оккупацию» главной площади украинцами

Жители Кракова возмущены демонстрациями украинцев на главной площади города и призывают власти положить конец пикетам. Об этом пишет портал KRKnews.

Уточняется, что недовольство регулярными пикетами выразили националисты из движения «16 постулатов». Они потребовали от городских властей принять меры и остановить «фактическую оккупацию», указав, что подобные акции проходят ежедневно, по два раза в день. «Небольшая, но громкая группа украинцев устраивает там шумные политические демонстрации, используя звуковую систему и нарушая достойный и в то же время туристический характер этого места», — пожаловались националисты.

По их словам, происходящее вредит как местным жителям, так и гостям города. Также отмечается, что украинцы на своих пикетах используют польские флаги, при этом выкрикивая бандеровские лозунги. Все это, считают националисты, выглядит как «оскорбление того, что свято для поляков». Участники движения также подчеркнули, что украинцы начали требовать от поляков «отдать все оружие» Киеву в связи с тем, что они «не отдают жизни».

Ранее посол Украины в Польше Василий Зварыч сообщил, что большинство украинских беженцев, временно проживающих в стране, хочет вернуться на родину. Он добавил, что для украинцев возможность пожить в Польше является опытом, который они используют для саморазвития.