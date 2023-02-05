Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:36, 5 февраля 2023Мир

Военные эксперты оценили возможность США противостоять Китаю на Тайване

Fox News: США могут столкнуться с препятствиями в случае борьбы с Китаем на Тайване

Фото: Ann Wang / Reuters

США столкнутся с «небольшими, но значительными препятствиями», если будут противостоять Китаю на Тайване. Возможность противостоять КНР оценили военные эксперты, опрошенные телеканалом Fox News.

«К сожалению, говоря широко и в общих чертах, китайцы резко увеличили свои воздушные, морские, космические, кибернетические и ракетные возможности за последнюю пару десятилетий», — отметил и. о. заместителя министра обороны по политике при президенте США Дональде Трампе Джеймс Андерсон. По его словам, есть сценарии развития событий, при которых Вашингтон окажется в невыгодном положении, так как у Китая будет преимущество быстрой мобилизации сил.

Материалы по теме:
Тайвань наш! Китай готовит военное вторжение на мятежный остров. Чем грозит миру большой конфликт в Юго-Восточной Азии?
Тайвань наш!Китай готовит военное вторжение на мятежный остров. Чем грозит миру большой конфликт в Юго-Восточной Азии?
10 декабря 2021
Идеальный шторм. Китай и США стягивают военные силы в Южно-Китайское море. Чем закончится битва за господство в регионе?
Идеальный шторм.Китай и США стягивают военные силы в Южно-Китайское море. Чем закончится битва за господство в регионе?
15 октября 2021

Старший советник Национального бюро азиатских исследований Хейно Клинк подчеркивает, что предсказать, как именно будет проходить конфликт, трудно. Он объяснил, что в некоторых сферах доминируют американские силы, но в других — Китай. «У Китая, безусловно, есть географические преимущества, основанные только на том факте, что он находится всего в 100 милях от Тайваня, а это требует тщательного планирования логистики», — добавил он.

Как напоминает телеканал, генерал ВВС США Майк Минихан ранее писал, что США и Китай будут воевать в 2025 году, добавив, что надеется на свою ошибку. Противостояние якобы развернется на Тайване.

На прошлой неделе США также решили усилить военное присутствие на Филиппинах и расширить доступ к военным базам, расположенным в стране. Это происходит в рамках усилий по сдерживанию любых действий Китая против Тайваня.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о подготовке СБУ провокации со взрывом больницы в Краматорске
На свадьбе в Москве гость перепутал невест и развязал массовую драку
Невролог назвал симптомы ранних стадий инсульта
Генерал заявил об отсутствии планов объявлять мобилизацию в ближайшие полгода
Российская тревел-блогерша назвала причины отказаться от отдыха в Турции зимой
Блогерша показала губы после увеличения и была раскритикована в сети
Минобороны заявило об эвакуации в больницах Краматорска из-за провокации Киева
Стали известны подробности убийства мужчины в подмосковном Подольске
Глава UFC отказался считать Федора Емельяненко одним из величайших бойцов
Украинские военные стали оставлять позиции из-за страха «бессмысленной гибели»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.