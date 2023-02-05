Матвиенко призвала обсудить тему «пробирки Пауэлла» на площадке ООН

Председатель Совфеда Матвиенко призвала поднять тему «пробирки Колина Пауэлла» в ООН

Международное сообщество должно обсудить заседание Совбеза ООН от 2003 года, в ходе которого госсекретарь США Колин Пауэлл продемонстрировал пробирку. Поднять эту тему на одной из площадок ООН призвала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова опубликованы в Telegram-канале.

Она напомнила, что на том заседании Пауэлл показал пробирку, внутри которой, по его словам, был образец производимого на заводах в Ираке оружия массового уничтожения. Так он старался убедить членов Совбеза в необходимости ввести в Ирак войска.

«Позже выяснилось, что обвинения были ложными. И сам генерал Пауэлл доложил миру, что соврал. Все так просто. А ведь к тому моменту уже погибло огромное количество ни в чем не повинных людей. Из-за целенаправленной лжи было разрушено независимое государство, уничтожены памятники древнейших цивилизаций. Наступил тяжелейший гуманитарный кризис в регионе», — возмутилась глава Совфеда.

Уже в 2004 году сам Пауэлл действительно признался, что ошибался. Он объяснил, что опирался «на самую лучшую информацию», предоставленную ЦРУ. Однако ряд источников, беседовавших с американскими властями, намеренно ввели их в заблуждение. Сам Пауэлл при этом не был сторонником вторжения в Ирак и предлагал политику сдерживания властей страны.

Колин Пауэлл умер от осложнений после коронавируса в октябре 2021 года.