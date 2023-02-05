Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:11, 5 февраля 2023Россия

Матвиенко призвала обсудить тему «пробирки Пауэлла» на площадке ООН

Председатель Совфеда Матвиенко призвала поднять тему «пробирки Колина Пауэлла» в ООН

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Международное сообщество должно обсудить заседание Совбеза ООН от 2003 года, в ходе которого госсекретарь США Колин Пауэлл продемонстрировал пробирку. Поднять эту тему на одной из площадок ООН призвала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова опубликованы в Telegram-канале.

Она напомнила, что на том заседании Пауэлл показал пробирку, внутри которой, по его словам, был образец производимого на заводах в Ираке оружия массового уничтожения. Так он старался убедить членов Совбеза в необходимости ввести в Ирак войска.

«Позже выяснилось, что обвинения были ложными. И сам генерал Пауэлл доложил миру, что соврал. Все так просто. А ведь к тому моменту уже погибло огромное количество ни в чем не повинных людей. Из-за целенаправленной лжи было разрушено независимое государство, уничтожены памятники древнейших цивилизаций. Наступил тяжелейший гуманитарный кризис в регионе», — возмутилась глава Совфеда.

Уже в 2004 году сам Пауэлл действительно признался, что ошибался. Он объяснил, что опирался «на самую лучшую информацию», предоставленную ЦРУ. Однако ряд источников, беседовавших с американскими властями, намеренно ввели их в заблуждение. Сам Пауэлл при этом не был сторонником вторжения в Ирак и предлагал политику сдерживания властей страны.

Колин Пауэлл умер от осложнений после коронавируса в октябре 2021 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России
Матвиенко призвала обсудить тему «пробирки Пауэлла» на площадке ООН
Психолог рассказала о важности самоанализа для психики
Шольц заявил о неоправдавшихся «сценариях ужасов» суровой зимы
Психолог назвал самый эффективный способ решить проблему
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал об использовании ВСУ гражданских для разведки
Глава Северной Осетии с корреспондентами Первого канала попал под обстрел ВСУ
У побережья Камчатки произошло землетрясение
Посол России заявил о датских наемниках на Украине
Шольц заявил о достижении «консенсуса» с Зеленским об отказе от ударов по России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.