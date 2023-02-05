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01:52, 5 февраля 2023Силовые структуры

В Петербурге свечник храма из мести убил жену священника

78.ru: в Санкт-Петербурге свечник храма обвиняется в убийстве жены священника из мести

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Санкт-Петербурге свечник храма обвиняется в убийстве жены священника. По данным правоохранителей, он мог пойти на преступление из-за мести за возлюбленную. Об этом пишет 78.ru.

По информации телеканала, 27-летний свечник лавки при храме Святой Троицы «Кулич и Пасха» признался в убийстве 35-летней женщины на допросе. В этом же храме служил священником и супруг погибшей.

Отмечается, что в 2017 году подозреваемый устроился работать в храм. Там он встретил женщину, которая одна воспитывает несовершеннолетнюю дочь. Когда она заболела, подозреваемый был вынужден работать за двоих.

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Подозреваемый рассказал, что настоятель забирал себе все полученные деньги, работникам платил мало. Помимо этого, его жена грозилась уволить возлюбленную подозреваемого. Также женщина дала в долг семье настоятеля 350 тысяч рублей, которые ей не вернули.

Также он утверждает, что начал воровать в храме, чтобы оплачивать лечение возлюбленной. Однако его действия были записаны на камеру. После этого он решил расправиться с женой священника. Он заранее придумал план действий: доехал до места на такси, взял с собой запасную одежду и нож из храма. После совершения преступления мужчина избавился от улик и вернулся на место работы. 3 февраля 2022 года в подъезде жилого дома было обнаружено тело женщины с грудным ножевым ранением.

Ранее на смотрителя церкви Святого Праведного Иоанна Кронштадтского в Санкт-Петербурге напал неадекватный мужчина. Он был вооруженный палкой, агрессивно вел себя сперва у дверей храма, а затем проник внутрь и там угрожал убийством смотрителю.

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Юлия Мискевич
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