В Петербурге свечник храма из мести убил жену священника

78.ru: в Санкт-Петербурге свечник храма обвиняется в убийстве жены священника из мести

В Санкт-Петербурге свечник храма обвиняется в убийстве жены священника. По данным правоохранителей, он мог пойти на преступление из-за мести за возлюбленную. Об этом пишет 78.ru.

По информации телеканала, 27-летний свечник лавки при храме Святой Троицы «Кулич и Пасха» признался в убийстве 35-летней женщины на допросе. В этом же храме служил священником и супруг погибшей.

Отмечается, что в 2017 году подозреваемый устроился работать в храм. Там он встретил женщину, которая одна воспитывает несовершеннолетнюю дочь. Когда она заболела, подозреваемый был вынужден работать за двоих.

Подозреваемый рассказал, что настоятель забирал себе все полученные деньги, работникам платил мало. Помимо этого, его жена грозилась уволить возлюбленную подозреваемого. Также женщина дала в долг семье настоятеля 350 тысяч рублей, которые ей не вернули.

Также он утверждает, что начал воровать в храме, чтобы оплачивать лечение возлюбленной. Однако его действия были записаны на камеру. После этого он решил расправиться с женой священника. Он заранее придумал план действий: доехал до места на такси, взял с собой запасную одежду и нож из храма. После совершения преступления мужчина избавился от улик и вернулся на место работы. 3 февраля 2022 года в подъезде жилого дома было обнаружено тело женщины с грудным ножевым ранением.

Ранее на смотрителя церкви Святого Праведного Иоанна Кронштадтского в Санкт-Петербурге напал неадекватный мужчина. Он был вооруженный палкой, агрессивно вел себя сперва у дверей храма, а затем проник внутрь и там угрожал убийством смотрителю.