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15:59, 5 февраля 2023Силовые структуры

Полицейский погиб в столкновении с КамАЗом во время погони в российском городе

Инспектор ДПС погиб в столкновении с КамАЗом во время погони в Ростовской области

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В Ростовской области во время погони за нарушителем погиб инспектор ДПС. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УГИБДД по региону.

По данным ведомства, 5 февраля утром на трассе в районе города Морозовска полицейские преследовали водителя, который не стал останавливаться по требованию. В ходе погони по улице с односторонним движением машина инспекторов столкнулась с КамАЗом, выезжавшим со второстепенной дороги. После этого автомобиль патрульных съехал на обочину и врезался в опору линии электропередачи. При этом преследуемый автомобиль скрылся.

В результате аварии погиб лейтенант полиции 1990 года рождения. Еще один инспектор госпитализирован. В данный момент проводится розыск нарушителя.

Ранее двое полицейских и подозреваемый по уголовному делу погибли в результате столкновения с КамАЗом на трассе в Удмуртии. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, в котором находились сотрудники правоохранительных органов, не справился с управлением.

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Константин Лысяков
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