Польский бизнесмен приютил украинских беженцев и поплатился

Kresy: приютившего украинцев польского бизнесмена Анджеевского оштрафовали за «ксенофобию»

Предприниматель из польского Люблина, приютивший 40 украинских беженцев, и поплатился, получив штраф за «оскорбление украинцев» по национальному признаку. Об этом сообщает Kresy.

По данным издания, Ежи Анджеевский, управляющий базой отдыха, после начала российской спецоперации он приютил 40 беженцев с Украины. Бизнесмен рассказал на пресс-конференции, что отправил своего сотрудника на машине и собирать женщин по железнодорожным и автобусным вокзалам.

Как заявил Анджеевский, будучи «врагом Бандеры и Гитлера», он «иногда делился» постами в соцсетях, вскоре им заинтересовалась польская организация, отслеживающая «расистское и ксенофобское поведение», она заявила на него в полицию, после чего у поляка провели обыск.

Предпринимателя обвинили в «нападении на почве ксенофобии, расизма или религиозной нетерпимости» из-за публикации серии записей. Суд оштрафовал его на полторы тысячи злотых (около 25 тысяч рублей) за «публичное оскорбление группы лиц — лиц украинского происхождения — из-за их национальности». Суд счел, что Анджеевский называл украинцев «словами, которые обычно признаются пренебрежительными и оскорбительными».

Мужчина подал апелляцию на приговор и потребовал возможность ознакомиться с материалами дела. «Нельзя обвинять человека, который помогает украинцам, в ненависти к ним», — заявил поляк.

Ранее в Польше украинские школьники затравили преподавателя местной школы из-за ее участия в акции против «украинизации» страны. Преподавательница Ниск Малгожата Число еще в октябре участвовала в пикете под лозунгом «Нет украинизации Польши». Учащиеся с Украины пожаловались на учителя.