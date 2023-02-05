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22:11, 5 февраля 2023Россия

Военкор рассказал о тяжелых потерях украинских военных под Артемовском

Военкор Симонов показал заваленные телами украинских военных позиции под Артемовском

Фото: Adrien Vautier/ Globallookpress.com

Военный корреспондент Александр Симонов в своем Telegram-канале «Позывной Брюс» рассказал о тяжелых потерях украинских военных под Артемовском (украинское название — Бахмут) и показал заваленные телам позиции Вооруженных сил страны (ВСУ).

Он отметил, что подобная ситуация стала результатом штурма ЧВК «Вагнер» в поселке Красная гора к северу от города.

«Вопреки различным сообщениям, населенный пункт еще не перешел под наш контроль. Там продолжаются тяжелые бои. Противник несет потери», — написал военкор.

На кадрах российские военнослужащие показали захваченное здание и погибших украинских солдат. В ходе штурма также было взято в качестве трофеев различное вооружение, в том числе западного образца.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев платит очень высокую цену за удержание Артемовска, и отказался называть точное число потерь.

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Марина Совина
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