Командир пожарной части погиб при тушении возгорания в Подмосковье

При тушении пожара в Подмосковье погиб командир отделения пожарной части

Командир отделения пожарной части погиб при тушении возгорания в подмосковном поселке Ашукино городского округа Пушкинский. Об этом пишет РЕН ТВ.

По информации издания, во время тушения огня на пожарного обрушились конструкции. Также пострадал начальник караула части. Его доставили в больницу с переломом ноги.

Как сообщило региональное МЧС на своем сайте, сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Ашукино в поступило в ведомство в ночь на 5 февраля. В 6:05 утра спасатели ликвидировали открытое горение.

Ранее три человека заживо сгорели при пожаре в деревянном вагоне в Биробиджане Еврейской автономной области. Пламя охватило нежилое строение в российском городе 2 февраля. Прибывшие на место пожарные во время проливки конструкций обнаружили останки взрослых людей.