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08:39, 3 февраля 2023Россия

Три человека заживо сгорели при пожаре в деревянном вагоне в российском городе

В Биробиджане ЕАО обнаружили тела трех человек после пожара в деревянном вагоне
СюжетПожары в Якутии

Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО) обнаружили тела трех человек после пожара в деревянном вагоне на Брянской улице, передает KP.RU.

По данным издания, пламя охватило нежилое строение в российском городе 2 февраля. Прибывшие на место пожарные во время проливки конструкций обнаружили останки взрослых людей: фактически — одни кости.

По предварительной версии региональных следователей, они могли сгореть заживо. Официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Немцева рассказала, что сейчас назначены экспертизы и ведется допрос свидетелей.

Кроме того, случившемся заинтересовалась прокуратура. «В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, причинам и условиям, способствовавшим гибели людей, причинению вреда здоровью», — отметили в ведомстве.

26 января в Якутии в селе Майя Мегино-Кангаласского района при пожаре заживо сгорела целая семья. Дом, где распространился огонь, оказался поврежден по всей площади. Чтобы выяснить причину случившегося, к месту вызвали следователей. В тушении участвовали восемь человек и две единицы техники.

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Анна Щербакова
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