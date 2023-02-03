Три человека заживо сгорели при пожаре в деревянном вагоне в российском городе

В Биробиджане ЕАО обнаружили тела трех человек после пожара в деревянном вагоне

В Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО) обнаружили тела трех человек после пожара в деревянном вагоне на Брянской улице, передает KP.RU.

По данным издания, пламя охватило нежилое строение в российском городе 2 февраля. Прибывшие на место пожарные во время проливки конструкций обнаружили останки взрослых людей: фактически — одни кости.

По предварительной версии региональных следователей, они могли сгореть заживо. Официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Немцева рассказала, что сейчас назначены экспертизы и ведется допрос свидетелей.

Кроме того, случившемся заинтересовалась прокуратура. «В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, причинам и условиям, способствовавшим гибели людей, причинению вреда здоровью», — отметили в ведомстве.

26 января в Якутии в селе Майя Мегино-Кангаласского района при пожаре заживо сгорела целая семья. Дом, где распространился огонь, оказался поврежден по всей площади. Чтобы выяснить причину случившегося, к месту вызвали следователей. В тушении участвовали восемь человек и две единицы техники.