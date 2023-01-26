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07:40, 26 января 2023Россия

Вся семья заживо сгорела при пожаре в российском частном жилом доме

В Якутии при пожаре в частном жилом доме заживо сгорела семья из трех человек

Фото: Наталия Селиверстова / РИА Новости

В Якутии в селе Майя Мегино-Кангаласского района при пожаре заживо сгорела целая семья. Об этом сообщает региональное управление МЧС на своей странице во «ВКонтакте».

По данным МЧС, на месте пожара по улице Энергетиков нашли фрагменты тел мужчины, женщины и ребенка, их личности сейчас устанавливаются. Тушение возгорание было осложнено низкой температурой воздуха и обрушением кровли здания.

Дом, где распространился огонь, оказался поврежден по всей площади. Чтобы выяснить причину случившегося, на месте работают следователи. В тушении участвовали восемь человек и две единицы техники.

Ранее женщина трое детей погибли при пожаре в частном доме в городе Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области. Детям было 2 года, 4 года и 6 лет. Спасатели вытащили детей из горящего дома, но спасти их жизни не удалось.

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Анастасия Шейкина
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Вся семья заживо сгорела при пожаре в российском частном жилом доме
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