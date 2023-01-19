Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:28, 19 января 2023Россия

Россиянка и трое малолетних детей погибли при пожаре в частном доме

В Кемеровской области при пожаре в частном доме погибли женщина и трое детей

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Женщина и трое малолетних детей погибли при пожаре в частном доме в городе Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, детям было 2 года, 4 года и 6 лет. Спасатели вытащили детей из горящего дома, но спасти их жизни не удалось.

Также на месте пожара обнаружили тело 54-летней россиянки. По предварительной информации, она была няней и сидела с детьми в дневное время, пока их мать находилась на работе, пишет издание.

Причины возгорания пока неизвестны. На месте происшествия работают спасатели.

В декабре 2022 года трое детей заживо сгорели при пожаре в частном доме в Иркутской области. Когда спасатели прибыли на место происшествия, двухэтажное здание уже было полностью охвачено огнем. До этого из дома самостоятельно эвакуировались женщина с ребенком, однако еще трое детей остались в горящем здании. Их тела обнаружили во время тушения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Кадыров попросил Володина отправить противников бороды в армии на передовую
Готовивший покушение на замглавы Херсонской области диверсант признал вину
Филиппины запретили американским военным вернуться на острова
Телеведущей поставили смертельный диагноз спустя месяцы после обращения к врачам
В Казахстане сообщили о предотвращении трех терактов
Россиянка и трое малолетних детей погибли при пожаре в частном доме
В Москве стали продавать больше новостроек
Один из участников Fall Out Boy покинул группу из-за психического расстройства
Тарпищев прокомментировал жалобы Рублева на украинских болельщиков
Россияне массово устремились зимой в один регион на поездах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.