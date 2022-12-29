Трое российских детей заживо сгорели при пожаре в частном доме

Трое детей сгорели заживо при пожаре в частном доме в Иркутской области

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по российскому региону во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в поселке Маркова Иркутского района. Сообщение о пожаре поступило в 7:25 по местному времени. Когда спасатели прибыли на место, двухэтажное здание было полностью охвачено огнем. До их прибытия из дома самостоятельно эвакуировались женщина с ребенком, уточняет МЧС.

«По ее словам, в горящем доме остались трое детей. В хоте тушения пожара звеном газодымозащитной службы были обнаружены погибшие несовершеннолетние», — говорится в заявлении пресс-службы.

Спустя час открытое горение было ликвидировано. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

В Иркутской области ввели особый противопожарный режим. Он предполагает запрет на применение пиротехнических изделий вне площадок, специально определенных органами местного самоуправления муниципальных образований.

20 декабря в другом российском регионе — Адыгее — двое детей заживо сгорели при пожаре в частном доме. ЧП произошло в станице Дондуковской Гиагинского района. Погиб ребенок двух лет и годовалый мальчик — они находились дома без присмотра.