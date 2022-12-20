Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:16, 20 декабря 2022Россия

Двое детей заживо сгорели при пожаре в частном доме в российском регионе

Двое детей заживо сгорели при пожаре в частном доме в Гиагинском районе Адыгеи

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Адыгее двое детей заживо сгорели при пожаре в частном доме. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по российскому региону.

По данным правоохранителей, огонь распространился в доме в станице Дондуковской Гиагинского района. Погиб ребенок двух лет и годовалый мальчик — они находились дома без присмотра.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Ранее во Владивостоке 33-летняя женщина с двумя детьми заживо сгорела при пожаре в квартире многоэтажного жилого дома на улице Алилуева. Погибшие дети были близнецами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Си Цзиньпин назвал бессмысленным затягивание украинского конфликта
Пьяный водитель пикапа сбил российского туриста на популярном курорте Азии
Зеленский утвердил закон об отборе судей
Двое детей заживо сгорели при пожаре в частном доме в российском регионе
В Пензенской области зарегистрирован первый случай гибели пациента от гриппа
Россиянин обманул возлюбленных на миллионы рублей и избежал тюрьмы
Обновление Windows вызвало «синий экран смерти»
Германия призвала Китай повлиять на Россию для завершения конфликта на Украине
Московской области предсказали рост спроса на один вид жилья
Названа средняя стоимость квартиры на рынке «вторички» в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.