Двое детей заживо сгорели при пожаре в частном доме в российском регионе

Двое детей заживо сгорели при пожаре в частном доме в Гиагинском районе Адыгеи

В Адыгее двое детей заживо сгорели при пожаре в частном доме. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по российскому региону.

По данным правоохранителей, огонь распространился в доме в станице Дондуковской Гиагинского района. Погиб ребенок двух лет и годовалый мальчик — они находились дома без присмотра.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Ранее во Владивостоке 33-летняя женщина с двумя детьми заживо сгорела при пожаре в квартире многоэтажного жилого дома на улице Алилуева. Погибшие дети были близнецами.