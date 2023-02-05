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02:48, 5 февраля 2023Мир

Профессор объяснил значение сказанных Путиным в Волгограде слов

Профессор Абдалла: заявление Путина означает, что у России есть самое современное оружие
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Слова президента России Владимира Путина, сказанные в Волгограде, означают, что у России есть самое современное оружие, способное ударить в любом направлении по Европе или за ее пределами. Заявление российского лидера в беседе с РИА Новости объяснил сирийский профессор в области международных отношений в Университете Дамаска Бассам Абу Абдалла.

«Россия не посылала свои танки в какую-либо сторону, она защищает свою национальную безопасность», — заявил Абу Абдалла.

По словам профессора, Запад должен понимать, что никакого компромисса нет, и Россия готова к использованию всех видов вооружений и всем доступным вариантам, если Запад перейдет «красные линии».

Абдалла также выразил мнение, что поставляемое Украине вооружение «не изменит уравнение» и не изменит целей и планов России в специальной военной операции (СВО).

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на мероприятии в честь 80-летия Сталинградской битвы в Волгограде, высказался о поставках западного оружия Украине фразой «нам есть, чем ответить». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что Россия полнее задействует весь свой потенциал в ответ на поставки Западом оружия Киеву.

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Марина Совина
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