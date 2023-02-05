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12:23, 5 февраля 2023Мир

Румынская баржа с сотнями тонн пшеницы затонула в украинском порту

Румынская баржа с 860 тоннами пшеницы затонула в украинском порту Рени

Фото: Shutterstock

Румынская баржа с 860 тоннами пшеницы затонула в украинском порту Рени — судно принадлежит румынской компании из Констанцы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на румынские СМИ.

Это произошло в субботу, 4 февраля. По словам судовладельца, во время погрузочных работ в машинное отделение стала поступать вода.

Пять румынских моряков спаслись, но не смогли предотвратить затопление судна.

Сейчас действует договор о «зерновом коридоре» между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Сделка подразумевает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая порты Одессы. По данным министерства обороны Турции на начало января, за время работы зернового коридора с июля 2022 года с Украины было вывезено около 17 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции.

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Виктория Кондратьева
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