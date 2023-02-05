В ФРГ заявили о молчании партнеров в ЕС после согласия поставить Украине танки

Генсек СДПГ Кюнерт: страны ЕС резко замолчали после согласия ФРГ поставить Украине танки

Генсек Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт в эфире телеканала ZDF рассказал, что после того, как Берлин согласился на поставку Украине танков Leopard 2, его партнеры в Евросоюзе резко замолчали и не стали брать на себя каких-либо обязательств по отправке Киеву военной техники.

Он заявил, что в последнее время ходило много разговоров о необходимости отправки Украине танков, многие страны выражали готовность оказания Киеву военной помощи, однако после того, как ФРГ взяла на себя конкретные обязательства, другие государства внезапно замолчали. «И вдруг вокруг нас стало очень тихо», — отметил политик.

По словам Кюнерта, канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус почти каждый день общаются с партнерами в ЕС, пытаясь «собрать по отдельным частям» то, что необходимо для формирования на Украине обещанных ранее двух танковых батальонов.

Ранее генсек СДПГ оценил последствия поставок западного оружия Украине и заявил, что они затягивают кризис. При этом Кюнерт назвал поддержку Киева необходимой и правильной.