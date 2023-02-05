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22:49, 5 февраля 2023Мир

В Германии оценили последствия поставок западного оружия Украине

Генсек СДПГ Кюнерт признал, что поставки западного оружия затягивают конфликт на Украине

Фото: Unsplash

Генсек Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт предположил, как повлияют поставки западного оружия Украине на ход конфликта. Об этом он высказался в эфире телеканала ZDF.

Кюнерт оценил последствия поставок западного оружия Украине и заявил, что они затягивают кризис. «Строго говоря, конечно, так оно и есть», — подчеркнул он. Однако Кюнерт назвал поддержку Киева необходимой и правильной.

«Но давайте посмотрим, что было бы, если бы мы вообще не поставляли Украине никакого оружия, то есть никаких гаубиц и прочего, никакой противовоздушной обороны с самого начала. Тогда, возможно, и сегодня шли бы уличные бои в Киеве и Львове… Украина была бы захвачена русскими в течение нескольких месяцев», — добавил политик.

29 января газета The Washington Post назвала решение США передать Украине танки Abrams прикрытием для поставок Киеву танков Leopard 2 от Германии. Вашингтон призывал отправить машины немецкого производства, поскольку они более просты для обучения. Берлин, в свою очередь, требовал связать отправку Leopard 2 с передачей Киеву Abrams.

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Марина Совина
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