Мать с дочерью устроили драку в аэропорту из-за перевеса багажа и пошли под суд

Драка пассажирок с сотрудницей Spirit Airlines из-за перевеса ручной клади сняли на видео

В США пассажирки Spirit Airlines подрались с агентом авиакомпании из-за нежелания доплатить за перевес ручной клади и пошли под суд. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что издание получило эксклюзивный материал от очевидца драки, который снял конфликт в аэропорту Филадельфии на видео. Так, 17-летняя пассажирка и ее 39-летняя мать устроили драку с сотрудницей авиакомпании у выхода на посадку на рейс. Обнаружилось, что ручная кладь женщин превышает допустимую норму провоза багажа по весу — туристки отказались платить за перевес и попытались пробраться в самолет, несмотря на протест представителя перевозчика.

На кадрах видно, как дочь вцепилась в волосы сотруднице Spirit Airlines — прежде чем на помощь к коллеге подоспел другой работник, девушка успела ударить соперницу кулаком по голове. Отмечается, что в результате инцидента агент авиакомпании получила рваную рану века.

Представитель полицейского управления Филадельфии рассказал, что все участники драки были проинформированы полицией в отношении документации по частным уголовным делам.

Ранее в феврале появилось видео массовой драки пассажиров самолета в бразильском аэропорту — по словам очевидцев, в конфликте участвовало 15 женщин. Поводом для конфликта стал ребенок, который занял чужое место у окна.