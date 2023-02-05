В Ираке вспыхнули протесты из-за убитой отцом 22-летней блогерши

WP: иракцы осудили убившего 22-летнюю блогершу отца и выступили против гендерного насилия

Жители Ирака в воскресенье, 5 февраля, провели акцию протеста против гендерного насилия, осудив смерть 22-летней блогерши, погибшей от рук собственного отца. Как уточняет со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел Ирака Саада Маана Washington Post (WP), Тиба аль-Али была убита родственником 31 января.

Уточняется, что причиной расправы, которую называют убийством чести, стал конфликт между членами семьи: 22-летняя блогерша переехала жить в Турцию, чем навлекла на себя гнев родителя. Живя в Стамбуле вместе со своим парнем, девушка вела в YouTube канал, в котором рассказывала о своей жизни.

В первых видео, которые были опубликованы блогершей в ноябре 2021 года, Тиба сообщила, что изначально она приехала в Турцию с целью продолжить обучение, однако позже решила остаться, потому что ей там понравилось.

Это решение, однако, не устроило ее отца. Родитель не смог смириться и с тем, что девушка планировала выйти замуж за своего парня. По словам Маана, когда Тиба аль-Али приехала в гости к семье, между ней и родственниками вспыхнул конфликт и всего за день до ее гибели помочь урегулировать разногласия пытались сотрудники местной полиции. Известно, что отец погибшей сознался в содеянном и сдался правоохранительным органам.

Издание отмечает, что устроившие акцию протеста жители страны потребовали от властей реформ в области защиты прав женщин.

WP указывает, что в Уголовном кодексе Ирака есть статья, разрешающая мужьям «приучать к дисциплине» жен, в том числе и с помощью побоев. Еще одна статья сокращает срок лишения свободы до трех лет за убийство для мужчин, которые убили или нанесли непоправимый вред своим женам или родственницам из-за супружеской неверности. Критикующие ситуацию в стране правозащитники требуют власти ускорить принятие законопроекта о борьбе с домашним насилием, который находится на рассмотрении парламента с 2019 года.

Ранее сообщалось, что в США полиция задержала жителя штата Индиана, который посчитал, что его отца подменили человекообразным роботом, убил и расчленил его.

