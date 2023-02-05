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16:32, 5 февраля 2023Мир

Иностранные эксперты назвали главные недостатки танков Abrams

FT: танки Abrams, обещанные Украине США, требуют значительной логистической поддержки

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Американские танки Abrams, которые Соединенные Штаты обещали передать Украине, требуют значительной логистической поддержки. Главные недостатки танков назвали иностранные эксперты в беседе с Financial Times.

По словам специалистов, Украина нуждается в оружии, способном «хорошо работать», в то время как тактика ведения войны США требует «всего материально-технического обеспечения мира». Financial Times отмечает, что обучение использованию новых танков займет много времени у украинской стороны. Эксперты связывают это со сложностями газотурбинного двигателя.

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Кроме того, уточняет издание, для указанных танков необходимо много запасных деталей, которые поставляет США. Abrams также будут работать лишь на реактивном топливе, которое сложно найти.

29 января газета The Washington Post предположила, что решение США передать Украине танки Abrams стало прикрытием для поставок Киеву танков Leopard 2 от Германии. Американская сторона призывала отправить машины немецкого производства, поскольку они более просты для обучения. В свою очередь Берлин потребовал связать отправку Leopard 2 с передачей Киеву Abrams.

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Зарина Дзагоева
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