В Германии призвали выйти из «военного тупика» по ситуации на Украине

Глава Левой партии ФРГ Ширдеван призвал выйти из «военного тупика» по ситуации на Украине

Глава Левой партии Германии Мартин Ширдеван в интервью журналу Spiegel заявил о необходимости поиска дипломатического решения ситуации на Украине, призвав выйти из «военного тупика».

«Необходимо выйти из военного тупика и найти дипломатическое решение», — заявил он.

По мнению политика, нужно оказать на Россию такое давление, чтобы она была вынуждена пойти на переговоры. При этом Ширдеван указал на то, что накачивание Украины оружием ведет к эскалации конфликта, поскольку провоцирует ведение войны на истощение.

Ранее генсек Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт рассказал, что после того, как Берлин согласился на поставку Украине танков Leopard 2, его партнеры в Евросоюзе резко замолчали и не стали брать на себя каких-либо обязательств по отправке Киеву военной техники.