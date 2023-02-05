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00:00, 6 февраля 2023Мир

В Германии призвали выйти из «военного тупика» по ситуации на Украине

Глава Левой партии ФРГ Ширдеван призвал выйти из «военного тупика» по ситуации на Украине

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Глава Левой партии Германии Мартин Ширдеван в интервью журналу Spiegel заявил о необходимости поиска дипломатического решения ситуации на Украине, призвав выйти из «военного тупика».

«Необходимо выйти из военного тупика и найти дипломатическое решение», — заявил он.

По мнению политика, нужно оказать на Россию такое давление, чтобы она была вынуждена пойти на переговоры. При этом Ширдеван указал на то, что накачивание Украины оружием ведет к эскалации конфликта, поскольку провоцирует ведение войны на истощение.

Ранее генсек Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт рассказал, что после того, как Берлин согласился на поставку Украине танков Leopard 2, его партнеры в Евросоюзе резко замолчали и не стали брать на себя каких-либо обязательств по отправке Киеву военной техники.

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Марина Совина
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