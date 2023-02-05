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14:16, 5 февраля 2023Бывший СССР

На Украине раскритиковали новый закон Зеленского о ВСУ

Politico: украинские НКО считают, что закон Зеленского о ВСУ не защищает права человека

Фото: Reuters

Украинские неправительственные организации по защите прав человека раскритиковали закон о наказании военнослужащих за невыполнение приказа, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав его слишком суровым. Об этом пишет Politico.

Юристы и правозащитники раскритиковали новый закон как неуместный и грубый инструмент, который не поможет устранить коренные причины военной недисциплинированности в вооруженных силах Украины (ВСУ). В Reanimation Package of Reforms Coalition считают, что меры будут иметь негативные последствия для защиты прав военнослужащих, обвиняемых в совершении преступления, а также снизят уровень мотивации при прохождении службы.

«Это может нести риски как для защиты прав человека, так и для обороноспособности государства», — говорится в заявлении некоммерческой организации (НКО).

Ранее в феврале президент Украины Владимир Зеленский отказался наложить вето на закон о наказании военнослужащих после рассмотрения соответствующей петиции от украинских граждан. Глава государства подчеркнул, что в принятии решения он учитывал мнение главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) и командиров военных частей.

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Дарья Рыбак
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