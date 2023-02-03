Президент Украины Зеленский отказался наложить вето на закон о наказании военнослужащих

Президент Украины Владимир Зеленский отказался наложить вето на закон о наказании военнослужащих после рассмотрения соответствующей петиции от украинских граждан. Ответ опубликован на портале электронных петиций офиса главы государства.

Украинский лидер подчеркнул, что при принятии решения о подписании закона он учитывал мнение главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) и командиров военных частей.

По словам Зеленского, их позиция заключается в том, что принятие закона позволит не только усилить ответственность за уголовные и административные нарушения в условиях боевых действий, но и избежать необоснованных потерь личного состава.

Глава государства добавил, что инициировал дополнительную проработку этого вопроса перед кабинетом министров Украины, чтобы усовершенствовать механизм привлечения военнослужащих к ответственности.

19 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон, ужесточающий наказание для военнослужащих за неисполнение приказа.

До этого Верховная Рада приняла закон, по правилам которого украинских военных будут проверять на алкогольное и наркотическое опьянение во время военного положения. Кроме того, наказание за отказ от выполнения приказа будет ужесточено. Граждане Украины, в свою очередь, создали петицию с просьбой к президенту Зеленскому наложить вето на соответствующий закон, она набрала необходимые 25 тысяч подписей для рассмотрения главой государства.

