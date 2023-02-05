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00:05, 5 февраля 2023Мир

Во Франции предложили инициировать конференцию для решения конфликта на Украине

Депутат Руссель: Франция должна инициировать конференцию для решения конфликта на Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Франция должна стать инициатором общеевропейской конференции, нацеленной на поиск решения конфликта на Украине. Об этом заявил лидер Коммунистической партии Фабьен Руссель в беседе с Journal du dimanche.

По мнению Русселя, власти должны заняться поиском дипломатического решения конфликт гораздо активнее. Для этого нужно провести общеевропейскую конференцию по вопросам мира и коллективной безопасности, предложил он.

Депутат подчеркнул, что открытие путей к миру с опорой на дипломатию «является более чем когда-либо самым разумным курсом».

Ранее пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр назвала предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза очень серьезной политической поддержкой страны и отражением выбора украинцев — «перейти к образу жизни, к системе правового государства, к демократии, которую в их глазах представляет собой Европейский союз».

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Юлия Мискевич
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