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11:20, 5 февраля 2023Мир

Экс-премьер Израиля обвинил страны Запада в остановке переговоров по Украине

Экс-премьер Израиля Беннет заявил, что переговоры по Украине прервались из-за Запада

Фото% Gil Cohen-Magen / Reuters

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, который в начале спецоперации был посредником между Россией и Украиной, обвинил страны Запада в остановке переговоров. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на его YouTube-канале.

«Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией... Они прервали переговоры», — отметил Беннет.

По словам экс-премьера, власти западных стран решили разгромить российского лидера Владимира Путина вместо того, чтобы пойти на мирные переговоры.

Ранее Беннет заявил, что в начале спецоперации Путин обещал ему не убивать украинского лидера Владимира Зеленского. По словам экс-премьера Израиля, он знал, что президент Украины находится под угрозой и на тот момент скрывался в бункере.

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Зарина Дзагоева
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