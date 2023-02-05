Экс-премьер Израиля заявил об обещании Путина не убивать Зеленского

Экс-премьер Израиля Беннет заявил, что Путин обещал ему не убивать Зеленского

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что в начале спецоперации президент России Владимир Путин обещал ему не убивать украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу Channel 12, запись которого разместил на своем канале в YouTube.

Беннет рассказал, что в марте 2022 года посетил Москву и встретился в Кремле с Путиным. В беседе политики в числе прочего затронули тему Зеленского. По словам экс-премьера Израиля, он знал, что президент Украины находится под угрозой и на тот момент скрывался в бункере. «В какой-то момент, спустя три-четыре часа с начала встречи, я спрашиваю [Путина]: "Скажите мне, вы не собираетесь его убить?" Он: "Я не стану убивать Зеленского". И тогда я ему сказал: "Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского". Он ответил: "Я не убью Зеленского"», — заявил Беннет.

Он также рассказал, что уже по дороге в аэропорт созвонился с президентом Украины и сообщил, что тому ничего не угрожает. По словам Беннета, после этого Зеленский записал видео из своего офиса, заявив, что ничего не боится. Израильский политик добавил, что президент Украины тоже пошел на уступку. «Зеленский отказался от вступления в НАТО. Это были огромные уступки с обеих сторон», — считает Беннет.