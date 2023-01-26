В Кремле усомнились в возможности Зеленского быть оппонентом для Путина

Песков: президент Зеленский давно перестал быть возможным оппонентом для Владимира Путина

Президент Украины Владимир Зеленский давно перестал быть возможным оппонентом для своего российского коллеги Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

По его словам, это связано с тем, что Зеленский не решил проблему Донбасса и не исполнил своих обязательств по Минским договоренностям, готовясь вместо этого к войне.

Ранее Зеленский заявил, что не заинтересован в переговорах с Путиным. При этом он отметил, что после начала специальной военной операции на Украине российский президент стал для него «никем».