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12:20, 26 января 2023Бывший СССР

В Кремле усомнились в возможности Зеленского быть оппонентом для Путина

Песков: президент Зеленский давно перестал быть возможным оппонентом для Владимира Путина
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский давно перестал быть возможным оппонентом для своего российского коллеги Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

По его словам, это связано с тем, что Зеленский не решил проблему Донбасса и не исполнил своих обязательств по Минским договоренностям, готовясь вместо этого к войне.

Ранее Зеленский заявил, что не заинтересован в переговорах с Путиным. При этом он отметил, что после начала специальной военной операции на Украине российский президент стал для него «никем».

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Алевтина Запольская
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