Зеленский оценил свою заинтересованность в переговорах с Путиным

Президент Зеленский заявил, что не заинтересован в переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский оценил свою заинтересованность в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он высказался в интервью британскому телеканалу Sky News.

Зеленский заявил, что не заинтересован в переговорах с Путиным. «Неинтересно встречаться с ним, разговаривать. Я реально не понимаю, кто принимает решения в России», — сообщил он. По словам украинского лидера, после начала специальной военной операции в республике российский президент стал для него «никем».

23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии в настоящее время условий для проведения переговоров с Украиной. При этом он отметил, что их нет ни де-факто, ни де-юре.