В Болгарии рассказали о пушечном мясе в войнах США против России

Pogled.info: США превратят Польшу, Болгарию и Румынию в пушечное мясо в войнах против РФ

США намерены использовать Польшу, Прибалтийские страны, Болгарию и Румынию в качестве пушечного мяса в будущих войнах с Россией, заявил обозреватель болгарского издания Pogled.info Симеон Миланов.

По его словам, Украина не станет последним государством, которое Вашингтон превратит в поле битвы против Москвы. Журналист назвал наиболее вероятного будущего противника России. Как рассказал Миланов, Польша, обладающая демографическим ресурсом в 38 миллионов человек, может вступить в конфликт с Россией.

Обозреватель добавил, что Минобороны Польши объявило о создании новой дивизии у границ стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ее оснастят американскими танками Abrams и южнокорейскими К-2, а также польскими AHS Krab и гаубицами К-9. Эксперт считает, что это является доказательством превращения Польши в военный плацдарм США.

Кроме того, по мнению обозревателя, входящие в НАТО прибалтийские страны угрожают Петербургу и Калининграду. Это, уточнил он, увеличивает вероятность прокси-войны Соединенных Штатов с Россией на территории данных государств. Он допустил конфликт Болгарии и Румынии с Россией.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил НАТО в прокси-войне с Россией через Украину. Он отметил, что вооружение, направляемое западными странами на Украину, будет законной целью для российских военных, которые принимают участие в специальной операции.