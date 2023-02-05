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13:23, 5 февраля 2023Мир

В США допустили неосведомленность Си Цзиньпина о запуске «шпионского шара»

WP: лидер Китая Си Цзиньпин мог не знать о запуске «шпионского шара» над территорией США

Фото: Yekaterina Shtukina / Reuters

Ряд экспертов, опрошенных газетой The Washington Post, подчеркнули, что лидер КНР Си Цзиньпин мог не знать о запуске аэростата над территорией США, который назвали «шпионским шаром» Китая. На это указывает стремление Си вести более дружелюбную политику в отношении Вашингтона, подчеркнули собеседники издания.

Если запуск аэростата стал несчастным случаем, это может свидетельствовать, что Си не был в курсе, допускают опрошенные эксперты. «Если это было сделано военными, некой компанией или Китайской академией наук без его ведома… то это заставляет беспокоиться о том, что происходит в Китае внутри страны», — отметила директор Международного института и профессор политологии Мичиганского университета Мэри Галлахер.

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Аналитики также опасаются, что подорванное доверие и ограниченное общение между Вашингтоном и Пекином может привести к тому, что такие несчастные случаи перерастут в международные инциденты.

5 февраля ВВС США сбили принадлежащий Китаю аэростат в небе над Южной Каролиной у юго-восточного побережья страны. Он появился над северной частью Штатов еще 3 февраля. На фоне ситуации с аэростатом госсекретарь США Энтони Блинкен решил отложить визит в Пекин, запланированный на следующую неделю, утверждал источник ABC News.

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Алевтина Запольская
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