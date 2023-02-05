На Западе рассказали о предупреждении Путина для США и НАТО

Читатели Daily Mail заявили, что решение Путина о пуске «Цирконов» заставит НАТО замолчать

Западные пользователи Twitter прокомментировали сообщения о том, что российский фрегат «Адмирал Горшков» выполнит учебно-боевой пуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» на совместных учениях с Китаем и ЮАР.

Дискуссия пользователей развернулась публикацией американского портала GP, который ссылается на статью Daily Mail. Британские и американские читатели выразили мнение, что подобное предупреждение президента России Владимира Путина для США и НАТО заставит их замолчать и прислушаться к позиции Москвы.

«Они предупреждают мир, и мир должен слушать», — заявил комментатор с никнеймом @whiston_linda. «Тем временем (президент США Джо) Байден и (госсекретарь Энтони) Блинкен хранят молчание», — добавил @Zclove2bme.

Некоторые пользователи связали запуск «Циркона» с ситуацией вокруг Украины и вмешательством США. «Разве у администрации Байдена нет опасений по этому поводу? Совсем? Так почему мы идем «ва-банк» на Украине, Джо Байден?» — написал @TammySu69755040.

Ряд комментаторов выразили опасения, что у США нет оружия, способного противодействовать «Цирконам», и обвинили в бездействии власти страны.

«Нет ничего, чтобы остановить их. Посмотрите на слабое руководство. Ни один человек в Конгрессе не поднимется и не предъявит обвинения этой администрации!» — заявил @sweetness420002.

В январе Минобороны России сообщило, что фрегат «Адмирал Горшков» впервые отработал организацию нанесения удара ракетой «Циркон» по морской цели в Западной Атлантике. Учение провели с помощью компьютерного моделирования.

