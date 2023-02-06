Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1121

В результате землетрясения в Турции погиб 1121 человек, 7634 пострадали

Число погибших в результате серии землетрясений, который произошли в Турции в понедельник, 6 февраля, выросло до 1121. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Кроме того, еще 7634 человека пострадали, уточнил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) республики Орхан Татар. По его данным, разрушенными в результате стихийного бедствия оказались 2834 здания.

Ранее глава турецкого управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер сообщал о 1014 погибших.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7 балла. Также подземные толчки чувствовались в Сирии, Ливане и на Кипре.