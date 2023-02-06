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15:15, 6 февраля 2023Мир

В Турции насчитали 1014 погибших в результате землетрясения

Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 1014 человек
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Sertac Kayar / Reuters

В Турции в результате землятресения 6 февраля погибли 1014 человек, заявил глава турецкого управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер. Его цитирует РИА Новости.

«На данный момент число погибших 1014 человек», — сказал он.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о 912 погибших и 5385 пострадавших в результате землетрясения.

До этого вице-президент республики Фуат Октай рассказал, что в результате землетрясения в Кахраманмараше в десяти провинциях погибли 284 человека, 2323 получили ранения. Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул, что число погибших оценить трудно.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7 балла. Также подземные толчки чувствовались в Сирии, Ливане и на Кипре.

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Глеб Бажуткин
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