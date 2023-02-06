В центральной части Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7

В Турции зафиксировано новое землетрясение, передает РИА Новости со ссылкой на сейсмологов.

Уточняется, что в центральной части страны произошло землетрясение магнитудой 7,7. Также сообщается, что подземные толчки ощущались в Анкаре.

Помимо этого, землетрясение магнитудой 6,3 было в городе Эльбистан, который располагается в провинции Кахраманмараш.

Ранее власти Турции назвали количество погибших людей при землетрясении. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате инцидента погибли 912 человек, в то время как 5385 человек пострадали.