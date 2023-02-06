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13:23, 6 февраля 2023Мир

Эрдоган назвал число погибших при землетрясении

Президент Турции Эрдоган: число жертв землетрясения достигло 912, 5385 человек пострадали
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Sertac Kayar / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал число погибших при землетрясении, произошедшем утром 6 февраля — по его данным, оно унесло 912 жизней, 5385 человек пострадали. Об этом пишет Reuters.

Минздрав Сирии также подсчитал число жертв трагедии: число погибших достигло 326, пострадали 1042 человека.

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Вице-президент республики Фуат Октай ранее сообщал, что в результате землетрясения в Кахраманмараше в десяти провинциях погибли 284 человека, 2323 получили ранения. Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул, что число погибших оценить трудно. «Мы надеемся преодолеть эту катастрофу с наименьшими человеческими потерями», — подчеркнул политик.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Толчки также чувствовались в Сирии, Ливане и на Кипре.

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Виктория Кондратьева
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