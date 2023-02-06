Кейт Миддлтон появилась на публике в 12-летней дубленке

Page Six: Кейт Миддлтон надела купленную 12 лет назад дубленку на съемки своего проекта

Принцесса Уэльская Кэтрин появилась на публике в купленной 12 лет назад дубленке. Соответствующую информацию приводит Page Six.

Кейт Миддлтон приняла участие в съемках своего проекта Shaping Us («Формирование нас»), в рамках которого обсуждает проблемы психического здоровья и освещает важность детского периода для формирования взрослой личности. На встречу с телеведущим Романом Кемпом она надела указанный предмет гардероба из овчины с меховым воротником и манжетами британской марки L.K. Bennett.

Ранее супругу принца Уильяма пять раз замечали в данном изделии в неофициальной обстановке, начиная с декабря 2011 года.

В декабре была раскрыта многомиллионная стоимость новой одежды и драгоценностей принцессы Уэльской Кэтрин в 2022 году. Супруга принца Уильяма надела наряды и украшения на 176 664 фунта стерлингов (примерно 15,4 миллиона рублей), что стало для нее рекордом за последние несколько лет.