Раскрыта многомилионная стоимость новой одежды Кейт Миддлтон в 2022 году

Daily Mail: Кейт Миддлтон надела новую одежду на сумму 15,4 миллиона рублей в 2022 году

Раскрыта многомиллионная стоимость новой одежды и драгоценностей принцессы Уэльской Кэтрин в 2022 году. Соответствущую информацию приводит Daily Mail.

Журналисты издания изучили предметы гардероба, в которых Кейт Миддлтон не была замечена на публике ранее текущего года, и озвучили их цену. Так, супруга принца Уильяма надела наряды и украшения на 176 664 фунта стерлингов (примерно 15,4 миллиона рублей), что стало для нее рекордом за последние несколько лет. Например, в 2017 году данная категория составила 119 000 фунтов стерлингов (примерно 10 миллионов рублей), в 2020-м — 48 845 фунтов стерлингов (примерно 4,2 миллиона рублей), говорится в публикации.

При этом самым дорогим нарядом в 2022 году стало черное платье, в котором принцесса Уэльская Кэтрин появилась на премьере фильма «Топ Ган: Мэверик». Изделие стоимостью 2000 фунтов стерлингов (примерно 174 тысячи рублей) Миддлтон дополнила драгоценностями на сумму более 10 000 фунтов стерлингов (более 870 тысяч рублей). В то же время отмечается, что она продолжала носить старые предметы гардероба, одежду из массмаркета, а также начала брать одежду напрокат.

Ранее в декабре сообщалось, что принцесса Уэльская Кэтрин отметила Рождество вместе с королевской семьей в старом наряде.